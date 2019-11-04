زيت الجوجوبا.. إكسير الصحة والجمال لشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد زيت الجوجوبا بمثابة إكسير الصحة والجمال للشعر؛ حيث إنه يحفز نمو الشعر من ناحية ويحارب كل مشاكله كالجفاف والتساقط وقشور الرأس وحكة فروة الرأس من ناحية أخرى.

وأوضح مصفف الشعر الألماني روبيرتو لارايا أن زيت الجوجوبا غني ببروفيتامين A وفيتامين B وفيتامين E والأحماض الدهنية أوميجا 6 وأوميجا 9 ومضادات الأكسدة، كما أنه يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تتسبب في تلفه.

ويتوغل زيت الجوجوبا في بصيلات الشعر ليعمل على ترطيب الشعر وإمداده بالعناصر المغذية، التي تحفز نموه وتقوي بنيته وتمنحه مظهرا لامعا ينطق بالصحة والجمال.

وأكد لارايا زيت الجوجوبا مناسبا لكل أنواع الشعر، خاصة المجهد والخفيف والجاف، مشيرا إلى أنه من الأفضل استخدام الأنواع الطبيعية النقية لاحتفاظها بالمواد الفعالة.