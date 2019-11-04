"عنق السلحفاة" يزين فستان الشتاء.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يزين "عنق السلحفاة" “Turtleneck” الفستان في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأنوثة والأناقة.
وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن "عنق السلحفاة" هي ياقة عالية تعمل على تدفئة العنق، ومن ثم فهي تُغني عن ارتداء شال.
وأضاف تيليسين أن الفستان ذا عنق السلحفاة يطل بأطوال مختلفة؛ حيث يصل طول بعض الموديلات إلى الركبة "ميدي"، في حين يصل طول موديلات أخرى إلى الأرض "ماكسي".
ويتألق الفستان ذو عنق السلحفاة بنقوش الكاروه الكلاسيكية الأنيقة أو نقوش الحيوانات الجريئة كنقوش جلد الحمار الوحشي.
ولإطلالة مفعمة بالأنوثة يمكن تنسيق الفستان ذي عنق السلحفاة مع بوت الكاحل أو البوت التقليدي، الذي يصل طوله إلى الركبة، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الفستان مع حذاء رياضي. ولمزيد من الدفء يمكن تنسيق الفستان مع معطف "ترينش كوت".
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