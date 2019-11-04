تعرفي علي أحدث موديلات بوت نسائية لشتاء 2020

موديلات أحذية شتاء 2020 متنوّعة وعديدة وكلّها غاية في الأناقة. تصاميم الكاحل والبوت الطويل، الساق الواطي والعالي وبوت الركبة، جلد الأفعى، والجلد اللميّع، نقشة النمر، والأحذية بأربطة، إجتمعت كلّها باختصار لتشكّل موضة شتاء 2020.

لكل موديل ملابسه الخاصة: البوت العالي مثلاً يتناسب مع التنورة القصيرة على طراز السبعينات. وللطلّة البسيطة، ننصح بحذاء للكاحل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالجينز.

الجدير ذكره أنّ النمط الكلاسيكي، و"راكب الدراجة النارية"، إتجاهان يهيمنان على موديلات الأحذية في الموسم المقبل.

البوت الجلد لا يفقد موضته أبداً ويبقى ترند كل شتاء. الجلد المقطّع يعود أيضاً هذا العام ويبدو الأكثر أناقة بين البقية خاصة بلونه البوردو. هذا ويعود البوت الجلد ذات الساق العالي، واللافت أنّ الموضة هذا العام هي البوت الطويل فوق الجينز سواء مع أرجل ضيقة أو واسعة. البوت الجلدي البنيّ من أجمل الموديلات التي بدورها تعيد حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات كما جاء في تصاميم Celine وAlexander McQueen و Prada و Isabel Marant الذين جعلوا من Punk boots موضة الأحذية هذا العام.

أحذية المطر بالجلد الأسود هي الرابح الأكبر من تصاميم Balenciaga، كما Acne Studios اللذان أطلا أحذية المطر ذات الكعب العالي باللون البنيّ أو الرماديّ أو الأزرق لتناسب مع أية ملابس. هذه الأحذية العالية مثالية للطقس الممطر، وهي طريقة رائعة لإضفاء لمسة أنيقة على المظهر الخارجي. رأينا أيضًا أحذية مطر تقليدية في Stella McCartney و Christian Dior.

فيما Tibi و Burberry ركزا على الأحذية المطاطية لمشي مريح.

كل ما علا الساق، كلّما زادت قيمة الحذاء. هذا هو شعار الموسم هذا العام. البوت العالي يطغى على باقي الموديلات والتصاميم. وطبعاً نتحدث هنا عن البوت الجلدي.

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كعوب الأحذية بأشكال هندسية والموضة هي الجلد واللميّع. الصور تحتوي تصاميم Kenzo, Loewe, Proenza Schouler

أحذية جلد لامعة بساق عالي من تصميم ،

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