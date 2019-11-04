أخصائية نفسية: لا تضغطوا على أولادكم في المذاكرة أو الرياضة

قالت الدكتورة نجلاء النمر الأخصائية في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إنّه يجب ألا نحمل أبناءنا فوق طاقتهم أو قدراتهم بأشياء لا يستطيعون فعلها، مطالبة بمراعاة الصحة النفسية للأطفال، وتحديد قدراتهم سواء في المذكرة أو اللعب، متابعة: "هناك طفل يحب الرسم وآخر أذنه موسيقية، وطفل يتحدث بلباقة وطلاقة مع الآخرين وآخر انطوائي، في حين أنّه مبدع ومنظم في تعامله مع ألعابه".

وأضافت النمر خلال مدخلة هاتفية على إذاعة البرنامج العام أنّ هناك أمهات تشترك لأبنائها في أكثر من لعبة وهذا خطأ، فالأفضل عدم توجيه الطفل إلى لعبة معينة، وجعله يختار اللعبة التي يحب أن يمارسها في النادي.

وتابعت النمر أنّ هناك أشياء يجب أن تفعلها الأسرة مع الأبناء حتى يصبح الطفل سويا دون أي مشاكل، وهي الانتقاد دون استهزاء أو توبيخ أو مقارنة، لأن هذه الأفعال تقضي على الثقة والموهبة عند الأولاد.