قطعُ مجوهرات استثماريّة تُنافسُ ساعات "رولكس" الشّهيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مثل معظم حقائب بيركين الفاخرة من هيرمس، تُعتبر ساعات رولكس من أعرق موديلات ساعات اليد الكلاسيكية وأكثرها فخامة وجاذبية. لذلك أصبحت تُعرف بساعة يد الأحلام، ومثل نظيراتها من حقائب اليد، تحافظ ساعات اليد على قيمة جيدة، ممّا يجعلها استثمارات ذكية.

تحتفظ ساعات رولكس الأصلية بنسبة 97٪ من قيمتها في سوق إعادة البيع، ولكنّها ليست قطعة المجوهرات الوحيدة الأكثر قيمة.

وأصدر المتجر الأمريكيّ للتصاميم الفاخرة RealReal تقريره السّنويّ Luxury Resale الذي يتضمّن قطع المجوهرات التي تحافظ على قيمتها عند إعادة بيعها. و فيما يلي أبرز 5 قطع موجودة في خزانة أبرز المشاهير، والتي تنافس ساعات رولكس الأيقونية.

القلائد والمعلّقات من علامة Foundrae

وفقًا للتقرير، تحتفظ قلائد ومعلّقات علامة المجوهرات الأمريكية Foundrae بحوالي 106 ٪ من قيمتها في سوق إعادة البيع، وتُعدّ من علامات المجوهرات المفضّلة لدى النجمة زيندايا.

أقراط علامة Anita Ko

يشير التقرير إلى أنّ أقراط Anita Ko التي ترتديها النجمات، مثل ميغان ماركل تحتفظ بحوالي 71٪ من قيمتها الأصلية في سوق إعادة البيع، وتختلف أسعارها حسب عيار الذهب المستخدم في صناعته، والذي يتراوح بين 14 و 18 قيراطًا.

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سوار Collier de Chien من هيرميس

تعرِف العلامة الفرنسية هيرميس كيف تجعل إكسسواراتها مرغوبة من عشّاق الموضة، لذلك ليس من المستغرب أنْ يحافظ سوارها Collier de Chien بـ 66٪ من قيمته عند طرحه في سوق إعادة البيع، ما يجعله استثمارًا ذكيًا.

قلائد Alhambra من فان كليف آند آربيلز

تحافظ قلادة Alhambra الأيقونية لعلامة المجوهرات الفاخرة الشّهيرة فان كليف إند آربيلز بنسبة 113% من قيمتها الأصلية، ويبلغ سعرها قرابة 5,000 دولار.

أساور Juste un Clou من كارتييه

تتربّع أساور Juste un Clou الشّهيرة من علامة المجوهرات الفرنسية كارتييه على عرش قائمة أفضل قطع المجوهرات الفاخرة الاستثمارية، فإلى جانب كونها مطلوبة للغاية في سوق المجوهرات، تحافظ على حوالي 106 ٪ من قيمتها الأصلية، أيْ يمكنكِ بيعها بسعر يزيد على سعرها الأصلي.