مشاركات متنوّعة بمعرض "ذا فاشن أفنيو" في دبي.. تعرّفي على أبرزها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

اختتمت فعاليات معرض"ذا فاشن أفنيو" الذي أقيم مؤخرا في دبي وعلى مدار 3 أيام في فندق شاطئ جميرا، بمشاركة مجموعة من مصمّمي الأزياء والمجوهرات وبعض من أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتخصّصة في التجميل والموضة والعطور وتجهيزات الأفراح، إلى جانب عدد من عيادات العيون والأسنان والتجميل.

مجوهرات من الكهرمان والأحجار الكريمة.

شاركت سيدة الأعمال العراقية وصاحبة علامة مجوهرات الكهرمانة، ضمن فعاليات المعرض، حيث قدّمت مجموّعة متنوعة من المجوهرات المصنوعة من الكهرمان والأحجار الكريمة، والتي سعت لتطويرها والابتكار فيها منذ بدء مشوارها في عالم المجوهرات.

وتعتبر زينب المعروفة بـ (زوزو كهرمانة) من الناشطات اجتماعيًا والمؤثّرات على صفحات التواصل الاجتماعيّ، من خلال حسابها على انستغرام، والفيس بوك، وسناب شات.

تصاميم شرقيّة محدثة.

كما شارك مصمّم الأزياء الأردني المعروف حمودة كفارنة بعرض أزياء، خلال فعاليات اليوم الأوّل، وقدم خلاله مجموعة "هوت كوتور" ركّز فيها على تدرّجات اللون الأصفر واللون البنفسجي و"التيفاني". كما تنوّعت القصّات ما بين الواسعة والضيقة، أما الأقمشة فقد غلب عليها (الدانتيل) والمُخمل.

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وكان كفارنة قد أعلن عن افتتاح متجره الجديد في دبي الشهر الماضي، بحضور نُخبة من أهل الفنّ وممثلين عن وسائل الإعلام العربية والمحلية في دبي.

أفرينا خلف الكواليس

فيما تولّى صالون أفرينا المعروف في دبي، والذي يمتلك فريقًا مؤهلاً من خبيرات التزين وتصفيف الشّعر، تزيّن العارضات قبل ظهورهنّ على منصّة العرض.

توفّر صالونات أفرينا في دبي مجموعة من الخدمات التجميلية والعناية بالبشرة والحناء وتجهيزات العرائس ورسم الحواجب والحمام المغربي وغيرها من الخدمات الفاخرة التي ترضي شغف المرأة الباحثة عن الجمال.

ولم يغبْ عن المعرض تواجد العيادات المتخصّصة بالعيون وبالأسنان وتجميلها كعيادة "إبصار" وعيادة "بي يو" وغيرهم من العيادات، التي تسعى لتقديم الأحدث والأفضل في ميدان الطبّ والتجميل.

كاميرا فوشيا حضرتْ معرض "فاشن أفنيو" والتقت سيّدة الأعمال العراقية زينب إسكندر، التي أخبرتنا عن سبب مشاركتها وأخر مشاركاتها، كذلك التقت مصمّم الأزياء المتخصص بالهوت كوتور حمودة كفارنة، إضافة إلى مديرة التسويق لدى صالونات أفرينا دبي.