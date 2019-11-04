الكشف عن أحدث صيحة لشراء موضة المعاطف في خريف وشتاء 2020

لديّك حب كبير لشراء المعاطف إلى الحد الذي أعتقد أنه قد يهدد حسابي البنكي. فلا يوجد شيء أفضل من ارتداء معطف محبب لك وتجديه يغير إطلالتك بالكامل لتصبح أكثر جاذبية. لذلك قررت الكتابة عن أحدث صيحة لموضة المعاطف في خريف وشتاء 2020.

ولكن دعيني أخبرك أن موضة المعاطف هذا الشتاء لا تختلف كثيراً عن العامين الماضيين. لذلك كوني مطمئنة فستنفقين كل ما تملكين هذا الشتاء على شراء المعاطف فقط

موضة المعاطف اللامعة أو الجلوسي

أذا كان لديك حب للملابس اللامعة سواء كانت الجلود أو غيرها، فنعتقد أنك ستحرصين على شراء هذا النوع من المعاطف. فخلال عروض الأزياء المختلفة ظهرت صيحة المعاطف الجلد اللامعة والتي بلا شك ستظل متصدرة صيحة موضة المعاطف لفترة طويلة.

المعاطف الكاروهات أو المنقوشة

هذا الستايل من المعاطف رائج جداً هذا العام، وخاصة ذلك الذي يأتي بالمنتصف في الصورة أعلاه. فلا يمكن أن أوصف لك ما شعرت به عندما رأيت كارا ديليفين خلال عرض أزياء كارل لاجرفيلد

معاطف الكاب موضة شتاء 2020

أعلم أن البعض منكم قد لا يفكر في هذه المعاطف ، لكن بالنسبة لي فهم يقدمون نفس ما تقدمه المعاطف بشكلها المعتاد. بل يضيفون لمسة من الأناقة إذا تم ارتدائهم في المساء أو فوق العباءات أيضاً.

معاطف بأكتاف مبطنة

الفرو منتشر للغاية، سواء كان بالملابس بالحقائب ومختلف الاكسسوارات. فهو يمنحك تدفئة عالية ومظهر أنيق. ولكن نأمل أن يكون فرو صناعي وليس طبيعي

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المعاطف النيون للجريئات

أعلم أن هذا لن يشكل مفاجأة لمعظمنا. يبدو النيون أنه لن يذهب إلى أي مكان، خاصة في الخريف والشتاء. قد يكون هذا أمرًا جريئًا بعض الشيء بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكن من الجيد أن توضع في خزانة ملابسك، فربما تلجأين له إن كنت ترغبين بقدر من الجرأة.

المعاطف البنية والبيج تتصدر صيحات الموضة في شتاء 2020

لطالما كانت الألوان البنية والبيج محببة لدي مصممي المعاطف. نظراً، لكونه عادة ما يكون اللون الذي يختاره الناس عندما يتعلق الأمر بشراء معطف، إلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي بالطبع. فهو رائع لأنه يناسب أي شيء ويمكنك اختيار اللون أو الدرجة التي تناسبك.

المعاطف الواسعة الفضفاضة

نعم، لا تزال المعاطف الواسعة الفضفاضة رائجة للغاية.فالملابس الفضفاضة هي الأفضل، كونها مريحة، أنيقة وعملية حقًا لفصل الشتاء. كما يمكن أن تكون رائعة بالفعل ومدهشة عندما يتعلق الأمر بارتدجاء طبقات من الملابس خلال الشتاء.

المعاطف الطويلة موضة شتاء 2020

تعود المعاطف الطويلة من جديد لتنافس بقوة وسط العديد من صيحات الموضة في خريف وشتاء 2020. فتلك التي يصل طولها عند الكاحل تبدو مميزة للغاية ولكن إذا تم تنسيقها وارتدائها بشكل صحيح.

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