منها شاحن السيارة.. 5 اقتراحات لهدايا غير تقليدية لشريكك في عيد الحب

يحتفل المصريون، اليوم 4 فبراير، بعيد الحُب المصري، بعدما دفعت تشيع جنازة الكاتب الصحفي مصطفى أمين، لإطلاق الفكرة، وتعميم انتشار الحُب بين الجميع.

وتقع العديد من الفتيات، خلال الاحتفال بعيد الحب، في حيرة شراء الهدايا المناسبة لشركائهن، والابتعاد عن الهدايا المعتادة والتقليدية.

لذا نرصد لكم بعض الاقتراحات للاحتفال بتلك المناسبة:

شاحن سيارة

يمكنك شراء شاحن سيارة لشريكك بمناسبة "الفلانتين" فهي هدية ذات قيمة، كما أنه يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ، وخلال القيادة؛ لتجنب أزمات انقطاع شحن الهاتف.

"بوكس" العناية بالجسد

العناية بالجسد لا تقتصر على الجنس الناعم فقط، فأيضًا الرجال لديهم عدة أمور تساعدهم بالعناية بأجسامهم، لذا أحضري له "بوكس" مميزا، يحتوي على العطر المُفضل له، مع مزيل العرق، ولا تهملي كريمات الشعر، وماكينة الحلاقة وإزالة الشعر.

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حقيبة ظهر

يفضل بعض الرجال، وخصوصا الشباب ارتداء حقيبة ظهر، لحمل اللاب توب، الخاص بهم، أو بعض الأوراق، والمتعلقات الشخصية، لذا يمكنك اقتناء حقيبة مميزة من الجلد.

"مج" حراري

هدية عملية ويمكنه الاستفادة بها في فترات عمله؛ لتجهيز مشروبه الساخن بالصباح، وتناوله في الوقت المناسب له، لكن احرصي على اختياره باللون المفضل له.

وشاح وآيس كاب

لأن عيد الحُب يأتي في فبراير بمنتصف فصل الشتاء، يمكنك اختيار غطاء رأس "آيس كاب" مع وشاح رقبة مميز من الصوف.