كلوي تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق حقيبة Marcie بإصدار ليس له مثيل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت دار الأزياء الفرنسية كلوي حقيبة Marcie للمرة الأولى في سنة 2009، فأصبحت من الحقائب الأيقونية المفضلة لدى المشاهير ومؤثرات الموضة الأكثر مبيعًا للعلامة الفرنسية، إلى جانب حقيبة بادينغتون الشهيرة، وفي غضون 10 سنوات تم إصدارها في العديد من الأنماط الموسمية والكلاسيكية، حيث تظهر موسمًا بعد موسم في متاجر العلامة وعلى مدرجاتها كجزء من معظم مجموعاتها التي تعرض في أسبوع الموضة الباريسي.

وتتميز الحقيبة الكلاسيكية بصورة ظلية مميزة مصنوعة يدويًا من الجلد الفاخر، كجلد الغزال وجلد العجل، في تشكيلة وظلال مختلفة من الألوان، بما في ذلك الأحمر والرمادي والأزرق والأسود والبنفسجي والبيج والكاميل والبرغندي والأسود، كما تعتبر من الحقائب الفينتاج الأساسية في خزانة إكسسوارات أشهر النجمات والفاشينيستات، إلى جانب حقيبة الباغيت الأيقونية من برادا وحقيبة السرج من ديور.

رُصدت الحقيبة بأحجام مختلفة لدى كل من كاتي هولمز، أليساندرا أمبرسيو، جيسيكا ألبا، ريس ويذرسبون، هيلاري داف، ميرندا كير، ولورين كونراد، أما أسعارها فتبدأ من 890 دولارًا إلى 2,350 دولارًا حسب حجمها والمواد المستخدمة في صناعتها.

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واحتفالًا بمرور 10 أعوام على إصدار النسخة الأولى، أصدرت كلوي تشكيلة جديدة من حقيبة مارسي المحبوبة، ويأتي التصميم الجديد بمظهر بوهيمي مميز وتفاصيل جذابة، حيث يأتي مصنوعًا من جلد العجل السميك المحبب بخطوط نظيفة منحنية، وبحواف مزينة بأهداب جلدية طويلة متدلية، وتبدو صورته الظلية شبيهة بالسرج، في إشارة إلى روح الفروسية للعلامة الفرنسية، حيث تعكس الحقيبة الحمض النووي للعلامة التجارية الذي يتجذر في إرثها.

ويأتي النمط الجديد في حجمين، الحجم الكلاسيكي المثالي للإطلالات اليومية الذي يمكن تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات المكتبية، والحجم المصغر المثالي للمناسبات الذي يمكن تنسيقه مع فساتين السهرة والبدلات الأنيقة.

كما تتوفر بِلوني الأبيض وبني التان، ويمكنك طلب كلا النمطين مسبقًا في متجر كلوي الإلكتروني، حيث يبلغ سعر النسخة المصغرة 1,390 دولارًا والمتوسطة 2,250 دولارًا.