"زاك بوزن" يُعلن إغلاق داره ونجمات الفن تألقن لسنوات بفساتين من توقيعه

أحدث المصمم العالمي زاك بوزن Zac Posen صدمة في عالم الموضة بإعلان إغلاق داره، مبلغاً الموظفين ان العمل على مجموعة ربيع 2020 قد توقّف، لينهي بذلك علامته التجارية الخاصة التي أطلقها في العام 2001 عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً.

بوزن برر سبب هذا القرار الصعب، على حد وصفه، بأنه حاول وشركائه فعل كل ما بوسعهم لإيجاد حلول لاستمرار الدار، وقال "لقد كنت أحاول إيجاد الشركاء الاستراتيجيين المناسبين في هذا الوقت العصيب في تجارة التجزئة وفي الصناعة، لكن الوقت انتهى".

هذا الخبر المفاجئ لم يحزن فقط محبّي الموضة وخصوصاً تصاميم زاك بوزن التي تميّزت على مدى 18 عاماً بالرقيّ والأناقة، بل أحدث صدمة في صفوف نجمات الصف الأول اللواتي تألقن على مدى سنوات بفساتين ساحرة من توقيع بوزن خطفن بها الأنظار على السجادة الحمراء في أهم المهرجانات وحفلات الجوائز العالمية، مثل كايتي هولمز، ريهانا، غوينيث بالثرو، اشلي غراهام، مايلي سايرس، وغيرهنّ.

كما برز إسم بوزن على السجادة الحمراء في حفل الـMet Gala لسنوات عدة، حيث صمم تصاميم مبهرة تألّقت بها كيتي هولمز، جوليا غارنر، دبيكا بادوكون، نينا دوبريف وغيرهنّ.

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