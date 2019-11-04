أسباب تشنجات الأقدام.. وعلاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تندرج تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة طويلة ضمن المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنها تقض المضجع وتُقيّد الحركة. وترجع تشنجات الأقدام لأسباب عدة، منها ما هو بسيط كارتداء حذاء ضيق ومنها ما هو خطير كالأمراض العصبية وأمراض الغدة الدرقية واضرابات سريان الدم.

أوضح طبيب الأعصاب الألماني البروفيسور هيلجه توبكا أن تشنجات الأقدام تحدث بسبب وجود خلل في التعاون بين العضلات والأعصاب والنخاع الشوكي، مشيرا إلى أن هذه التشنجات تهاجم القدم وأصابع القدم والساق أيضا.

وأضاف توبكا أن تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة طويلة يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، ولكنها عادة ما تهاجم كبار السن والرياضيين والحوامل، وهي تحدث أثناء النوم بصفة خاصة، ولكنها يمكن أن تحدث نهارا أيضا.

أمراض عصبية

ومن جانبه أوضح جراح العظام الألماني أكسيل كلاين أن تشنجات الأقدام ترجع لأسباب عدة، منها أمراض عصبية، خاصة عندما تكون مصحوبة بفقدان الإحساس بالقدم أو أمراض الغدة الدرقية، خاصة عندما تكون مصحوبة بالحساسية تجاه البرودة.

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وقد تشير تشنجات الأقدام إلى نقص السوائل والمحلول الإلكتروليتي بالجسم، خاصة عندما تكون مصحوبة بقيء وإسهال وتعرق. كما أنها قد تشير إلى اضطرابات سريان الدم أو قد تكون ظاهرة مصاحبة لبعض الأمراض كداء السكري، وقد يكمن سبب تشنجات الأقدام في التغيرات الطارئة على المفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون السبب ببساطة هو ارتداء حذاء ضيق أو قلة الحركة أو أثرا جانبيا لبعض الأدوية.

حمامات دافئة

وبدوره أشار طبيب الأمراض الباطنة الألماني البروفيسور أولريش فولش إلى أنه يمكن مواجهة تشنجات الأقدام في البداية بواسطة الحمامات الدافئة ورفع الساقين لأعلى من حين لآخر؛ حيث يساعد ذلك على استرخاء العضلات وتخفيف العبء الواقع على الأوعية الدموية.

ومن المفيد أيضا تدليك الأقدام والسير على أرضيات غير مستوية؛ حيث يسهم ذلك في تحفيز سريان الدم.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب، فيجب حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تشنجات الأقدام وعلاجه في الوقت المناسب.