محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
أظهرت أحدث الأبحاث الطبية أن وضع زهور (زئبق السلام) ينقي الهواء من السموم العالقة به.
وقال الباحثون في جامعة نيويورك "تساعد أجهزة تنقية الهواء فى تقليل الهواء داخل المنزل وتقليل تلوث الهواء الداخلى إلى حد ما.. ففلاتر الهواء فعالة للتخلص من التلوث الداخلي، خاصة مع مرشحات الهواء عالية الجسيمات عالية الكفاءة "(HEPA).. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه الأجهزة بديلا فعالا بصورة كاملة، حيث تعتمد كفاءتها على غلق جميع النوافذ والأبواب بشكل محكم"، لذلك، يُنصح بإغلاق النوافذ والأبواب لتحقيق أقصى قدر من الفعالية إذا كان لديك شخص مريض في المنزل.
وأضافوا أن النباتات الداخلية المعروفة بجودتها في تحسين الهواء الداخلي مثل زهور"زنبق السلام"، تسهم بشكل فعال في التخلص من الجسيمات السامة العالقة في الهواء الداخلي دون الاضطرار للبقاء في غرفة مغلقة النوافذ.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث طبي: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.