بالـ عباءة.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

شاركت الإعلامية، بوسي شلبي متابعيها، بصور جديدة، تجمعها بالفنانة نادية لطفي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور الفنانة بصحة جيدة، مرتدية عباءة باللون السيمون، وبصحبة كلًا من الفنانة رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، ودنيا وإيمي سمير غانم.

وعلقت "شلبي": "بنحبك يا نادية لطفي".

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هجوم على "روتانا كلاسيك" بسبب نادية لطفي

وأثارت قناة "روتانا كلاسيك"، مؤخرًا، جدلًا واسعًا على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن الفنانة نادية لطفي، إذ أشارت إلى افتقادها علامات الجمال، بسبب التقدّم في العمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنانة نادية لطفي، في الوقت الحالي، وأخرى في ريعان شبابها، مُعلقة عليها: "الجميلة نادية لطفي.. حقا الجسد والزمن لا يرحمان!".

وشنّ مُحبو الفنانة، هجومًا حادًا على القائمين على الصفحة، بسبب هذا المنشور، إذ قالت سيدة تُدعى "نانو خوري": "كل مرحلة تمر على الإنسان من مراحل العمر تكون جميلة ومحدش بيفضل شباب ونادية حلوة بكل مرحلة.. الله يديم عليها الصحة"، فيما قالت أخرى: "الدنيا دوارة على كل واحد فينا شئنا أم أبينا.. هذا هو حال الدنيا من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة.. وما دايم إلا وجه الله.. الله يديها الصحة"