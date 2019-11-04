منها الكلب المنحني.. 7 تمارين يوجا للحصول على جسم المشاهير

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يحتاج الجسم يوميًا إلى 30 دقيقة لتهدئة العقل وتحسين الصحة العامة من خلال ممارسة مجموعة من التمارين الرياضية، ولتحقيق هذا الهدف والحصول على جسم المشاهير قدمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة من التمارين الرياضية منها.
المحارب
يحسن التوازن والتنسيق، ويعمل على تقوية الجزء الخلفي من الجسم بالكامل بما في ذلك الكتفين وأوتار الركبة والكاحلين وكذلك البطن.
الكلب المنحني
يحسن الدورة الدموية، وينشط ويهدئ الجسم والعقل، كما يعمل على تمديد أوتار الركبة والكتفين وأسفل الظهر، ويعزز مرونة الذراعين والساقين.
الاندفاع المنخفض إلى الخلف
تمديد وفتح عضلات والفخذين والقلب، إضافة إلى أنه يساعد على تحسين مرونة الكتفين من الأعلى.
الاندفاع إلى الأمام
يعمل على تمديد أوتار الركبة والفخذ وأسفل الظهر، كما أنه يحسن مرونة الجسم الجزء السفلي.
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