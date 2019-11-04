قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة الجبنة الفيتا، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل سلطة الجبنة الفيتا خس جرجير بصل زيتون أسود طماطم Advertisements جبنة فيتا خل تفاح زيت زيتون عيش محمص للتقديم طريقة عمل سلطة الجبنة الفيتا تقطع جميع المكونات وتخلط مع بعضها البعض مع مراعاة وضع قطع الجبنة في النهاية. يضاف إليها الخل وزيت الزيتون. يحمص العيش في صينية بعد دهنه بقليل من الزيت ويدخل فرن ساخن. ويقدم مع السلطة.

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