تعتبر الكبدة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرون بطرق تحضيرها المختلفة لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل أرز بالكبدة والجزر، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف"، على سي بي سي سفرة. المقادير أرز. كبدة. خل. بصل. ثوم. جزر. بسلة. Advertisements مرقة. ملح. فلفل أسود. زيت. طريقة التحضير توضع الكبدة في ماء مغلى على النار مع القليل من الخل ثم ترفع وتصفى وتقطع شرائح. يشوح البصل والثوم في الزيت مع ملح وفلفل ثم يضاف الجرز مع مكعب مرقة ثم تضاف الكبدة ثم تضاف البسلة. يصنع طبقات من الارز وخليط الخضار ويقلب ويقدم.

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