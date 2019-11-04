طريقة عمل دجاج مكسيكانو حار

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حضري لأسرتك دجاج مكسيكانو حار، وقدميه مع الأرز الأبيض، والمقبلات الشهية، على طاولة طعامك الرئيسية اليون، وإليكِ الخطوات بطريقة الشيف شربيني.
مقادير دجاج مكسيكانو حار
صدور دجاج مخلية
بصل
ثوم
شطة
بابريكا
زنجبيل
فاصوليا بيضاء
فلفل حار
فلفل ألوان
خل
زيت زيتون
ملح – فلفل
طريقة تحضير دجاج مكسيكانو حار
على نار هادئة، شوحي البصل والثوم الجنزبيل المفروم في الزيت، ثم ضيفي لها صدور الدجاج.
ضيفي البابريكا والشطة والملح والفلفل والخل والفلفل الألوان للخليط، واستمري في التقليب.
ضعي الجزر والفلفل الحار، والفاصوليا البيضاء، وقلبيهما جيدًا، حتى ينضج.
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