فتيات يرغبن في "فورمة الشتا" بسبب أوزانهن الزائدة: الهدوم مش هتدخل فينا

مع اقتراب فصل الشتاء يزداد خوف الكثير من الفتيات ممن اكتسبن أوزانا زائدة في فصل الصيف، يحاولن التخلص منها، قبل أن يصطدمن من الملابس الشتوية التي ضاقت على أجسادهن، فهي المشكلة الكبرى التي تواجههن، يلجأن لاتباع الأنظمة الغذائية والذهاب للصالات الرياضية لخسارة الأوزان الزائدة واستعادة رشاقتهن من جديد، قبل أن يقعن في مأزق اكتساب أوزان جديدة.

هبة.. بروح الجيم بعد ما لاقيت الجاكيت مبيقفلش عليا

الذهاب إلى "الجيم" الطريقة التي اتبعتها هبة محمد، فتاة عشرينية، في محاولة للتخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبته في فصل الصيف، خاصة بعدما ارتدت أحد الجواكت الشتوية، فهو أداة المقياس الخاصة بها بالنسبة لوزنها: "عندي جاكيت بقيس عليه وزني من فترة للتانية عشان أعرف تخنت أد إيه.. والنتيجة كانت صادمة مقفلش عليا".

تزايد عدد المقبلين من الفتيات للصالات الرياضية، هو ما وجدته الفتاة العشرينية، لإنقاص أوزانهن: "مطلعتش لوحدي.. كله جاي عشان يعمل فورمة الشتا ويظبط نفسه.. قبل ما يدخل وندبس في هدوم جديدة".

منة: تخنت 10 كيلو في الصيف وبدأت في دايت قاسي

لم تكن "هبة" بمفردها، فالطالبة الجامعية منة محمود، اكتسبت ما يزيد عن 10 كيلو جرامات طيلة فصل الصيف، الذي وصفته بـ"فاتح الشهية": "جو الصيف بيخلينا نخرج كتير وبالتالي معظم أكلي بيبقى من برا.. والنتيجة أن وزني زاد حوالي 10 كيلو".

"الدايت" التجربة التي تسير عليها الفتاة العشرينية، لإنقاص وزنها قبل الشتاء، الذي يعطي شعورا بالجوع الزائد وتناول المزيد من الوجبات: "الشتا برضو بيجوع.. بيخلينا ناكل كتير"، لذلك تخلت "منة" عن شراء الوجبات السريعة واعتمدت على الوجبات الخالية من سعرات حرارية عالية أثناء عملها: "بطلت أشتري أكل.. بقيت أجيب أكل الدايت بتاعي من البيت".

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منذ قرابة الأسبوعين بدأت "منة" في تجربتها التي أفقدتها بالفعل قرابة الـ2 كيلو جرام من وزنها: "خسيت 2 كيلو.. ولسه محتاجة أنزل تاني" خاصة بعدما ظلت تقيس الملابس الشتوية الخاصة بها: "كنت بجرب أقيس الهدوم الشتوي وبلاقيها ضاقت عليا".

رغدة: الشتا لوحده بيجوع.. وبطلت المشروبات الغذائية

اتفقت رغدة محمود، مع سابقتيها، فهي الفتاة العشرينية التي اكتسبت وزنا زائدا في فصل الصيف، وتشعر بخوف من دخول فصل الشتاء قبل خسارة وزنها: "الشتا لوحده بيجوع وبناكل فيه أكتر.. ولازم أخس قبل ما ييجي".

التقليل من النشويات والابتعاد عن المشروبات الغذائية والوجبات السريعة، الخطوات التي بدأت الفتاة العشرينية في تنفيذها، دون الحاجة لاتباع نظام غذائي قاسي يحرمها من طعامها المفضل: "مش بعمل دايت.. هو بقلل حاجات معينة عشان متزودش وزني".

دكتورة بتربية رياضية..

الشعور بالبرد وقلة الحركة من السمات المصاحبة بفصل الشتاء، التي تعطي إحساسا بالجوع وتناول المزيد من الأطعمة ذات سعرات حرارية عالية، ما يزيد من الأوزان، فهو السبب الذي ربط بين فصل الشتاء وزيادة الوزن، بحسبما ذكرته الدكتورة هاجر طارق، بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، في حديثها لـ"هن".

ووضعت "هاجر" عددا من القواعد البسيطة التي يمكن اتباعها قبل قدوم في فصل الشتاء لتقليل الأوزان، أبرزها هي تناول قرابة لترين من المياه يوميًا، وتقليل تناول المواد النشوية، وأيضًا الإكثار من تناول الفواكه والسلطة، التي يجب البدء بها قبل تناول الوجبات الأساسية، فهي تعطي إحساسا بالشبع وتمد الجسم بالكثير من الفيتامينات.

وتابعت "هاجر" أنه لا بد أيضًا من ممارسة الرياضة مثل المشي أو الجري بحد أدنى 3 مرات في الأسبوع، ونصحت "هاجر" بضرورة قياس الوزن مع نهاية كل أسبوع لمعرفة حجم خسارة الوزن التي وصل إليها الشخص.