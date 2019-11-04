طريقة عمل كيك التفاح المقلوب

كيك التفاح المقلوب من أشهى وألذ الحلويات على الإطلاق، علاوة على ذلك فهي مفيدة وصحية للغاية، تعرفي على طريقة تحضيرها بسرعة وسهولة في المنزل.

مقادير كيك التفاح المقلوب

10 ملاعق كبيرة من الزبدة غير المالحة، بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بني.

3 تفاحات، مقشرة، محفورة ومشرحة كل منها لـ8 قطع.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

كوب ونصف طحين أبيض.

ملعقة صغيرة ونصف بيكينغ باودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف كوب سكر.

بيضتين كبيرتين.

ملعقة صغيرة فانيليا.

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نصف كوب حليب كامل الدسم.

طريقة تحضير كيك التفاح المقلوب

حضري الفرن على درجة حرارة 175، غطي أسفل وجوانب صينية دائرية 23 سم بـ2 ملعقة كبيرة من الزبدة، ورشي السكر البني في أسفلها.

في وعاء متوسط، حركي التفاح مع عصير الليمون، ورتبيهم في الصينية المجهزة في دائرتين.

في وعاء متوسط، اخلطي الطحين، البيكينج باودر، الملح والقرفة، واتركيهم جانباً.

في الخلاط، اضربي 8 ملعقة كبيرة من الزبدة مع السكر المحبب حتى ينفش الخليط ويصبح فاتحاً، أضيفي البيض والفانيلا، واضربيهم حتى يتجانسوا.

باستخدام الميكسر على سرعة بطيئة، بالتناوب أضيفي مزيج الطحين على 3 دفعات مع الحليب على دفعتين، ابدأي وانتهي بمزيج الطحين.

اسكبي العجين فوق التفاح في الصينية، قومي بتنعيم السطح، اخبزي الكيكة لـ45 - 55 دقيقة أو حتى تخرج الشوكة نظيفة بعد غرزها في المنتصف، ثم برديها في الصينية على سلك التبريد لنصف ساعة على الأقل.

للتقديم

استخدمي سكيناً حادة لفصل الكيكة عن جوانب الصينية، ثم اقلبي الكيكة على طبق مناسب، ليصبح التفاح من الأعلى، ثم قدميها.