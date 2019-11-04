بعد نشوب خلاف بينه وبين زوجته.. أب يقتل أسرته خنقًا بالجزائر

جريمة مروعة شهدتها بلدة سطيف شرقي الجزائر، اليوم، وقع ضحيتها 4 أفراد من أسرة واحدة، حيث خنقهم رب الأسرة، بحسب موقع "اليمن الآن".

وكشفت مصادر محلية تفاصيل الواقعة حيث قالت إنه: "تم العثور على الضحايا الأربع، جثثًا هامدة داخل المسكن العائلي في قرية أولاد صابر بولاية سطيف، بينما سلم الجاني نفسه لسلطات الدرك الوطني الجزائري"، وأضافت: "المتهم الرئيسي عمره 47 عامًا، قام بفعلته مع كل ضحية داخل غرفة منفصلة، وتعمد خنقهم بواسطة حبل".

ووقع الحادث عقب نشوب خلاف عائلي بين الزوجة الضحية والجاني، بسبب رغبتها في تحويل المسكن، حيث كانت الزوجة تنوي العودة لأهلها في حالة غضب شديد، لكن الزوج أقدم على قتلها خنقًا، ثم كرر فعلته مع أولاده الثلاثة.