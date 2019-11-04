محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: عادةً ما تعتمد الأمهات على عيش الفينو، لإعداد سندوتشات الإفطار لأطفالهن، دون إدراك أن لتناوله وقعًا ضارًا على الصحة العامة، لأن خطورته تكمن في مكوناته، ومن أبرزها الدقيق الأبيض، الذي يسبب الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها السمنة. للمزيد عن طبيب يحذر الأمهات: الفينو يهدد طفلِك بأمراضٍ خطيرة.. اضغط هنا

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