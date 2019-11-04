قُل “باي باي” للفياغرا .. هذا النبات الطبيعي الموجود في كلّ بيت يقوّي قدرتك الجنسية

يلجأ الكثير من الرجال إلى المنشطات الجنسية وأشهرها الفياغرا خاصة مع التقدم في السن أو بعد الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر علي خصوبتهم.

وحسب موقع “boldsky” فإنّ الثوم الطازج من أفضل المحفزات الجنسية للرجال حيث أنه يحتوي على خصائص تساعد على زيادة الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجال فضلا عن دوره فى تحسين الصحة العامة وعلاج العديد من الأمراض مما يعود بالنفع التي تحسن صحة الرجل وخصوبته.

وكشف الموقع أن أفضل طريقة لتناول الثوم بغرض زيادة الخصوبة عند الرجال هي الحرص على تناول 2 فص ثوم يوميا .

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