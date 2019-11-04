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جدة السعودية تتحوّل لمدينة رعب .. جثة ثالثة متحللة بعد الجثتين المحروقتين بماء النار، ما الذي يحدث؟!

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بعد أقلّ من 24 ساعةً على العثور في جثتين محروقتين بماء النار داخل أحد الأحواش حي “القوزين” جنوب مدينة جدة، عُثر على جثة ثالثة مجهولة الهوية في منطقة جبلية جنوب المدينة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن بعثوره على جثة ملقاة بين الجبال في منطقة “ابوجعالة” ويظهر عليها علامات التحلل.

وجرى تحويل الجثة إلى شرطة “الجنوبية” لكشف هوية صاحبها وملابسات الوفاة وتوقيتها.

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وكان أهالي حي “القوزين” جنوب مدينة جدة السعودية استيقظوا السبت على وقع جريمة مروّعة، تمثلت بالعثور على جثتين محروقتين بماء النار.

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وعثر على الجثتين مجهولتي الهوية داخل أحد الأحواش في الحي.

وتم فرض طوق أمني، وإجراء معاينة للمكان مع سحب البصمات الموجودة فيه، لإخضاعها للتحليل، ومن ثم الوصول إلى أي أدلة تقود إلى المتهم أو المتهمين في الواقعة.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية، أن عملية القتل تمت عبر سكب حمض كبريتي على الجثتين “ماء النار” بهدف إخفاء معالم الضحيتين وتضليل الأجهزة الأمنية.

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