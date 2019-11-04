سمية الخشاب عن أزمتها مع طليقها: دي قضية كل ست عربية.. ومش هتنازل

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، تعليقًا على حصول طليقها الفنان أحمد سعد، على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وأضافت، خلال مداخلة بـ"ماسنجر"، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "عايشة حالة سلام، سلمت أمري لله، وواثقة في ربنا، عملت استخارة من 4 أيام، لأني كنت محتارة في التنازل عن حقوقي، وربنا اداني إشارات".

وأكدت سمية، أنها لن تتنازل عن حقوقها: "دي مش قضيتي، دي قضية كل ست مصرية وعربية تتعرض للإهانة وتتنازل عنه حقوقها، وبيتبص لها بصات مش حلوة من كل اللي حواليها، في كل مكانم الست بتتعرض للضغط النفسي وبتدي وفي الآخر بتاخد أذية".

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كانت النجمة سمية الخشاب قد أعربت عن سعادتها بتكريمها، أمس، من المهرجان الدولي للقفطان المغربي في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت "سمية" لـ "الوطن"، إن المهرجان من تنظيم الجالية المغربية في برشلونة، حيث اختاروا مصر لتكون ضيف شرف هذه الدورة، مضيفة: "مثلت بلدي كفنانة مصرية تحظى بشعبية في المغرب، فكلما أسافر إلى هناك أنال استقبالاً حافلاً، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات سينمائية مغربية".

وأشادت الفنانة بأجواء حفل الافتتاح، أمس، قائلة: "أقيم عرض أزياء عالمي حضره مصممي القفاطين من مختلف أنحاء العالم، وارتديت القفطان المغربي الذي أسعد بارتدائه دائماً، كما هنأت المغاربة بالذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء".