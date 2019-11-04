لميس الحديدي تدعم سمية الخشاب في أزمتها مع أحمد سعد: هزعل لو اتنازلتي

دعمت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة سمية الخشاب، بعدما صدر حكم بحبس الأخيرة لمدة 3 سنوات، لصالح طليقها الفنان أحمد سعد، وطالبتها بعدم التنازل عن حقوقها الشرعية.

وقالت "الخشاب"، خلال مداخلة بـ"ماسنجر"، ببرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه "لميس"عبر شاشة "الحدث": "حدثت مفاوضات بيني وبين أحمد سعد، بمشاركة وسطاء، وأنا التزمت بكل ما جاء فيها، وتعرضت لضغوط، من أجل التنازل عن حقوقي المالية والشخصية، من متعة، نفقة، ومؤخر، عقب حدوث الطلاق".

لترد عليها لميس، قائلةً: "هزعل من سمية المرأة لو كانت اتنازلت عن كل حاجة".

وقال "سمية"، إنها لم ولن تتنازل عن حقوقها الشرعية: "الفلوس بتروح وتيجي، عمري ما اهتميت بيها، احنا اللي بنعملها، لكن دمي أهم، فقدت طحالي لأنه كان مستهتر ومتوتر، وقال الطحال ملهوش لازمة، انتي كل شوية هتزهقينا".

Advertisements

وفجرت سمية الخشاب، مفاجأة كبيرة، وقالت إن طليقها اشترط عليها، أن تتعهد كتابيًا بعدم التعرض له، من أجل تسوية الأمور العالقة بينهما: "يا خبر أسود، أنا اللي هتعرض؟!، ده أنت اللي بتبلطج، وهددتني؟!، ده شغل العصابات بتاع الثلاثينات ده يا أحمد".

وعن علاقتها بأهل طليقها، قالت سمية: "معرفش ساكتين ليه، وأخوه الممثل عمرو سعد مهتم بحياته بس، وعمره ما فكر يرفع سماعة ويسألني أخباره إيه، ولما أخوه كان تعبان وبتبهدل فيه في المستشفيات، محدش سأل، هم حاجة صعبة، وسايبينه يخبط، ومحدش قادر يسيطر عليه".

وواصلت: "شقيقه الأكبر طبيب، وقلل من أهمية فقدان طحالي بعد اعتداء أحمد عليّ .. قالي الطحال ده ملهوش لازمة في الجسم".