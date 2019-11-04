سوسن بدر تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد.. ومتابعوها: يا نفرتيتي عصرك

حرصت الفنانة سوسن بدر على مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من كواليس أولى مشاهد مسلسلها الجديد "بخط الإيد".

وعلقت على الصورة: "أول مشهد النهاردة، ونقول صباح الفل، مسلسل بخط الإيد".

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وأثارت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت من ضمن التعليقات: "قمرايه ووشك صافى، ربنا يوفقك يارب يانفرتيتي عصرك، ازاى شكلك حلو كده".

وشاركت الفنانة سوسن بدر، في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل "زي الشمس"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز.

مسلسل "بخط الإيد"، يشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، إيمان العاصي، يسرا اللوزي، ميرنا نور الدين، ومن تأليف هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.