حرصت الفنانة سوسن بدر على مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من كواليس أولى مشاهد مسلسلها الجديد "بخط الإيد".
وعلقت على الصورة: "أول مشهد النهاردة، ونقول صباح الفل، مسلسل بخط الإيد".
وأثارت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت من ضمن التعليقات: "قمرايه ووشك صافى، ربنا يوفقك يارب يانفرتيتي عصرك، ازاى شكلك حلو كده".
وشاركت الفنانة سوسن بدر، في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل "زي الشمس"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز.
مسلسل "بخط الإيد"، يشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، إيمان العاصي، يسرا اللوزي، ميرنا نور الدين، ومن تأليف هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد.. ومتابعوها: يا نفرتيتي عصرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.