بعد فحص 2.2 مليون سيدة.. "صحة المرأة": نسبة الإصابة بسرطان الثدي 1%

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إنه بعد الكشف على 2.2 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن أورام الثدى، أظهرت الإحصائيات المبدئية لمريضات سرطان الثدي أنهن أقل من 1% من نسبة تعداد السيدات اللائي خضعن للكشف المبكر.

وأضاف "عبدالعظيم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم إجراء اختبارات وفحوصات من خلال المراكز المتخصصة وأشعة خاصة بالثدي وأخرى عينات من الثدي، موضحا أن عدد المرضى كان متوقعا ويتم التعامل معه وفق تضافر جهود عدد من المؤسسات والوزارات في مصر.

وأكد أن هناك نقصا عدديا بعدد كبير من الدول في عدد مراكز علاج السرطان: "بلاد قليلة جدا مفيهاش قائمة انتظار لعلاج السرطان، وبريطانيا فيها قائمة انتظار من 6 لـ8 أسابيع"، مشيرا إلى أن البرنامج ضمن أولوياته إحصاء عدد الأسرة المطلوبة لعلاج المصريين من السرطان بوجه عام: "فيه برنامج موازي بيتم وهو تطوير منظومة علاج السرطان وخصوصا سرطان الثدي من خلال استكمال الأجهزة الناقصة والكوادر الطبية الراقية".