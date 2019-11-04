بعد حديث حلا شيحة عن ذكر الحجاب بمنتصف القرآن.. أزهري: لا فرق بين أول وآخر آية

روت الفنانة حلا شيحة قصتها مع ارتداء الحجاب ومن ثم خلعه وعودتها لشاشات السينما مرة أخرى، في حوار مصور مع "CutheCrap"، لترى بأن الحجاب ليس الأساس في الدين، فهو لم يذكر في أول آية من القرآن مثل سورة البقرة، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور.

وذكرت "حلا" في حوارها بأن تربية الأبناء تتم على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، منها ربط الحجاب بالجنة والنار: "بالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن".

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وفي هذا الشأن، علق الدكتور أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر، أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة، فلا فرق بين أول آية نزلت في القرآن الكريم وآخر آية، فنزول الآيات القرآنية مرتبط بموقف محدد يستند عليه.

وتابع "مدكور" في حديثه لـ"هن"، بأن الحجاب فريضة من الله، فلا مجال للخلاف عليه، ولا مقياس لتفسير آياته حسب الهوى، موضحًا أن الحجاب ورد ذكره في القرآن في مواضع مختلفة، وجميعها تؤكد كونه فريضة ربانية.

وأوضح العالم الأزهري أنه حينما ورد ذكر الحجاب في سورة النور: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن.." فهي من الآيات التي تؤكد ارتداء الحجاب وستر الرقبة والصدر، وفيما معنها ارتداء الحجاب وعدم التبرج في الملابس.