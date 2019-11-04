الامارات | براين تارانتينا يرحل عن 60 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن براين تارانتينا يرحل عن 60 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير أن الممثل الأميركي براين تارانتينا، توفي أول من أمس، عن عمر يناهز 60 عاماً.

وأفاد موقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير، بأن قريبة لبراين وجدته جالساً من دون حركة على أريكة في منزله بمانهاتن.

وأضاف الموقع أنها اتصلت بالشرطة، وعندما وصل رجال الشرطة والمسعفون اكتشفوا وجود «بودرة بيضاء» بالقرب من جثته.

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وقال المتحدث باسم براين، إنه كان مريضاً خلال الفترة الأخيرة. وأضاف «لقد دخل المستشفى أخيراً، حيث كان يعاني مشكلات في القلب».

وكانت آخر أعمال براين فيلم «ذا كيتشن» بجانب الممثلتين ميليسا ماكارثي وإليزابيث موس، وعرض في أغسطس الماضي.

وشارك براين العام الماضي في الموسم الثاني من مسلسل «ذا مارفلز مستر ماسيل»، الذي فاز بجائزة رابطة الممثلين الأميركيين لأفضل مسلسل كوميدي.