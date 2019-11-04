الامارات | مزيان يطبخ البط للجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن مزيان يطبخ البط للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الطاهي البريطاني المغربي عمر مزيان عرضاً حياً لوصفة «البط المشوي مع الدبس وسلطة الباذنجان» في «ركن الطهي» ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب.

وقدم مزيان مكونات وصفة «البط المشوي مع الدبس»، وأثناء تحضير الطبق تفاعل مزيان مع الحضور بالإجابة على الأسئلة المتعلقة حول درجة الحرارة المناسبة لطهي البط، والاختلاف بينه وبين الدجاج واللحوم الأخرى، وفوائد العناصر الغذائية المتواجدة في البط.

وخلال العرض قدم مزيان نصائح للحضور حول العناصر الغذائية المهمة المتواجدة في بعض الخضار وفوائدها الصحيّة على الجسم، والوجبات المناسبة التي يجب أن يتناولها من يمارسون التمارين الرياضية الثقيلة.