الامارات | «تحدي دبي للياقة» حوّل المدينة إلى صالة رياضة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي دبي للياقة» حوّل المدينة إلى صالة رياضة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواصل زخم تحدي دبي للياقة 2019 حتى 16 نوفمبر الجاري، إذ حوّل المدينة إلى صالة رياضة كبيرة، ومنح سكان الإمارة وزوارها فرصة ممارسة أنشطة رياضية متنوعة. كما وضع بمتناولهم أدوات تسهّل المشاركة في الأنشطة من خلال منتجات خاصة بالتحدي، وعروضاً عدة، وسحوبات تنظم على مستوى المدينة بكاملها.

وطرح تحدي دبي للياقة هذا العام إكسسوارات ومنتجات خاصة بالفعالية، نظراً إلى كثرة الطلب عليها. وأعلن أنه يمكن شراء هذه المنتجات على موقع «نون» الإلكتروني Noon.com وفي قرية كايت بيتش للياقة طيلة فترة التحدي.

كما يستطيع الراغبون في اقتناء منتجات لياقة جديدة الاستفادة من فرصة الفوز بجوائز في هذه الدورة من تحدي دبي للياقة، من خلال مسابقة «أنفق واربح» برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع الرستماني، وذلك بإنفاق 250 درهماً في مراكز التسوق المشاركة في دبي، وهي سيتي سنتر مردف، ومركز تايمز سكوير، والواحة مول، وبرجمان وريف مول، لتحصلوا على فرصة الفوز بجائزة سيارة نيسان باترول 2020. وسيعلن عن الفائز في 16 نوفمبر الجاري.

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وتعاونت «فيتبيت» مع تحدي دبي للياقة هذا العام، لطرح تصميم واجهة خاصة بالتحدي ويمكن تحميلها مجاناً عبر عائلة Fitbit Versa ومجموعة ساعات Ionic الذكية. ويتيح تصميم الواجهة الجديدة للمشاركين في تحدي دبي للياقة رصد أدائهم، والتقدم الذي أحرزوه في مسيرتهم نحو اللياقة المنشودة.

كما تعاون عدد من مصنّعي الألبسة الرياضية العالميين مع تحدي دبي للياقة هذه السنة، ليوفروا للمشاركين تجارب لياقة متكاملة. ويمكن التوجّه إلى ملعب كايت بيتش، في الثامن والتاسع من نوفمبر الجاري، للمشاركة في فعالية Nike x NBA لكرة السلة، إذ يمكن للاعبي المستقبل والهواة بين 12 و18 عاماً التمرّن مع مدرّبين معتمدين في دوري كرة السلة الأميركي NBA.

وفي إطار فعاليات تحدي دبي للياقة، وبدعم من مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي، استضافت وجهة دبي فستيفال سيتي، أمس، سباق نصف ماراثون، الذي شارك فيه أكثر من 1600 عدّاء مسجّل في جميع فئات التسابق، بما فيها نصف ماراثون بطول 21 كيلومتراً، ومسارين بطول 10 وخمسة كيلومترات، بالإضافة إلى سباق المرح «تيني تايني» للأطفال بطول كيلومتر واحد. وقدّم السباق، الذي نظمته شركة RaceME، مذيع برامج الراديو الشهير، كريس فيد، الذي يولي اهتماماً كبيراً باللياقة البدنية وأسلوب الحياة الصحي، واستمتع العداؤون بمسارات السباق المطلة على بعض المعالم البارزة لدبي فستيفال سيتي.