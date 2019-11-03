مايا مرسي تشارك في مأدبة غداء أقامها سفير مصر لدى إثيوبيا

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مأدبة الغداء التي أقامها السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، على شرفها وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات الوزارية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

عقدت بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019، وقد شارك في المأدبة مسؤولون من مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن شكرها وتقديرها للسفير وأعضاء السفارة المصرية على حفاوة الاستقبال ومساندتهم ودعمهم للوفد المصرى خلال فترة انعقاد الدورة الرابعة، وقد قامت الدكتورة مايا مرسى بتقديم درع المجلس للسفير أسامة عبد الخالق تكريما له.