منهم آن هاثاواي..7 مشاهير تخلوا عن النظام الغذائي النباتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر التخلي عن النظام النباتي تحول رئيسي في حياة الأشخاص المتبعين لهذا النمط الغذائي، إذ يستبعد الشخص منتجات اللحوم والألبان بأكملها من الوجبات اليومية.

وبالرغم من اتباع عدد من المشاهير لهذا النظام الغذائي ومنهم من قاد حملات توعية بأهمية هذا النظام، إلا أن البعض تخلى عن النباتية تمامًا لأسباب مختلفة. يستعرض لكم موقع "انسايدر" 7 من هؤلاء المشاهير.

1_آن هاثواي

بدأت الفنانة الأمريكية، آن هاثاواي نظام غذائي نباتي عام 2010، عندما أرادت إنقاص وزنها من أجل فيلم 'The Dark Knight Rises'

وحافظت "هاثاواي" على النمط النباتي لبضع سنوات، لكنها تخلت عن هذا النظام عندما أرادت تجربة نوع جديد من السمك في إحدى مطاعم أيسلندا، أثناء تصوير فيلم "interstellar" عام 2014، حيث قضت معظم يومها داخل بدلة تزن 80 كيلو جرام، وتبذل مجهود بدني كبير.

وأوضحت الفنانة الأمريكية أنها شعرت بتحسن كبير بعد تناول السمك، وشعرت حينها أنها مثل جهاز كمبيوتر أعيد تشغيله بعد فترة طويلة.

2_نتالي بورتمان

بدأت فنانة هوليوود الشهيرة نتالي بورتمان النظام الغذائي النباتي في 2008، لكنها توقفت عنه عام 2011، ولكن بورتمان عادت مرة أخرى في 2018 إلى الحياة النباتية وكذلك بناتها.

3_كريستين بيل

توقفت كريستين بيل عن النظام الغذائي النباتي أيضًا عندما أصبحت حامل في طفلها الأول.

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وبدأت "بيل" نظامها النباتي في 2012 بعد تأثرها بالفيلم الوثائقي 'Forks Over Knives' ، الذي يبحث في الأمراض التنكسية وعلاقتها بالأطعمة الحيوانية والمجهزة.

4-إيلين ديجينيرز

وبدأت إيلين ديجينيرز النظام النباتي في 2008، لكنها تراجعت عن هذه الحمية بعد 8 سنوات.

ولم تبد إيلين سببًا واضحًا وراء توقفها عن النباتية، ولكنها صرحت هذا العام أنها توقفت عن النظام النباتي بعد 8 سنوات.

5_زوي ديشانيل

أوضحت الفنانة الأمريكية زوي ديشانيل أنها لم تستطيع اتباع نظام غذائي نباتي، واصفة الأمر بالنسبة لها بالمستحيل، بسبب حساسيتها الغذائية الشديدة.

6_واكا فلوكا

قال مغني الراب الأمريكي واكا فلوكا، انه اتبع نظام غذائي نباتي في 2014، ليتمكن من فقدان وزنه.

ولكنه تراجع عن النباتية بعدما طلب منه الجمهور أن يتراجع عن اتباع هذه الحمية الغذائية، موضحًا أنه يأكل الأسماك فقط من أنواع اللحوم.

7-ديريك هوج

أعلن مصمم الرقصات ديريك هوج أنه كان يتبع نظامًا غذائيا نباتيا لمدة أسبوعين فقط، ولكنه لم يستطع الإبقاء على تلك الحمية لفترة أطول، بسبب اشتهاؤه للحوم.