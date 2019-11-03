"Crazy fashion".. أحمد حافظ يتحدث عن مجموعة شتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
قدم مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ، مجموعته الجديدة من فساتين الهوت كوتور ضمن فعاليات عروض أزياء"winter fashion show".
قال مصمم الأزياء أحمد حافظ في حواره مع "الخليج 365"، إن مجموعته الجديدة لشتاء 2020 تضم موديلات مختلفة من فساتين السهرة والزفاف، وأطلق عليها اسم "اليجنت كريزى فاشون".
تضم المجموعة 16 قطعة بموديلات وقصات متنوعة، فرأينا الجمع بين التراث الشرقي والغربي، واستخدام خامات الدانتيل والهاند ميد والشكّ.
وارتدت الفنانة هنادي مهني خلال عرض الأزياء أغلى فستان زفاف من تصميم أحمد حافظ، إذ بلغ سعره 8 ملايين جنيه.
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