بـ8 ملايين جنيه.. هنادي مهني تتألق بفستان زفاف في ديفيليه أحمد حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

ارتدت الفنانة هنادي مهني أغلى فستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء المصري، أحمد حافظ، ضمن فعاليات عروض أزياء"winter fashion show".

قال أحمد حافظ، في حواره مع "الخليج 365" إن عرض الأزياء الذي يتضمن 15 موديل، يحتوي على فستان زفاف مرصع بالألماس وبلغ سعره 8 ملايين.

وأضاف مصمم الأزياء أنه استخدم لتصميم الفستان قماش الدانتيل الفرنسي الذي يعتبر من أغلى أنواع الدانتيل، بالإضافة للمجوهرات المرصعة على كامل الموديل.