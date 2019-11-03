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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:
المرأة بفطرتها تميل للاهتمام بمظهرها ومواكبة أبرز صيحات الموضة للظهور بإطلالة عصرية وجذابة، ومن أساسيات المظهر الأنيق اعتماد الأزياء المناسب لشكل الجسم التي تبرز جمالك وتخفي العيوب، خاصة عند اختيار المعاطف التي تعد قطعة أساسية يصعب الاستغناء عنها في فصل الشتاء.
وبحسب صحيفة "ذا صن" نستعرض لكِ قصات المعاطف التي تناسبك شكل جسمك، وتمنحك مظهرًا مفعم بالأنوثة والرقى.
- شكل الكمثري:
يتميز الجسم الكمثري بأرداف عريضة على عكس منطقة الأكتاف. لذا من الأفضل أن ترتدي معطفًا أو جاكت قصيرًا منتفخًا، ولا تنسي أن تختاريه بألوان زاهية، وذلك لإحداث توازن مع النصف الأسفل من جسدك، ويفضل أن تتجنبي المعاطف الطويلة؛ لأنها تجعلك أكثر وزنًا.
- المرأة القصيرة:
إذا كنتِ قصيرة القوام عليكِ اختيار المعطف الذي يصل إلى الأرداف كي يعطيكِ مظهرًا تبدين فيه أكثر طولًا.
- ذات الصدر الممتلئ
اختاري معطفك برقبة على شكل حرف "V"، لتحصلين على مظهر مثالي، وابتعدي عن الجواكت القصيرة المليئة بالتفاصيل.
- المرأة الطويلة
اختاري معطفًا طويلًا مع حزام الخصر حتى يعطيكِ مظهرًا أكثر تناسقًا، وابتعدي عن التصاميم القصيرة.
- شكل التفاحة:
يمتاز الجسم على شكل التفاحة بالأكتاف العريضة، وذراعين ممتلئين، وكذلك الرقبة والخصر؛ لذلك عليكِ ارتداء المعطف الطويل ذا الفتحة V ليصبح مظهركِ أقرب إلى شكل الساعة الرملية، وابتعدي تمامًا عن المعاطف الفرو؛ لأنها ستضاعف شكل جسدك.
كانت هذه تفاصيل خبر لتبرزي جمالكِ وتخفي عيوبكِ.. تعرفي على الجاكيت المناسب لشكل جسمكِ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.