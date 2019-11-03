“شاهد” الجوكر في الرياض.. فتاة كويتية تثير غضب السعوديين بـ”فيديو” وهي تدخن السجائر

تسببت فتاة كويتية مقيمة في الرياض في موجة غضب واستياء واسعة على مواقع التواصل، عقب ظهورها في مقطع مصور تدخن السجائر وترقص وهي تتقمس شخصية “الجوكر” السينمائية الشهيرة.

الشابة لؤلؤ عبد العزيز، والتي تبلغ 21 عامًا، فاجأت متابعيها على مواقع التواصل بالظهور بشخصية الجوكر، وهي تحمل سيجارًا وتتصرف مثل شخصية الفيلم، فيما وصفه ناشطون ظهور فاضح وغير مقبول في السعودية المحافظة.

من جانبها، صرحت “لؤلؤ” في تصريحات صحفية بأنها تأثرت بالفيلم منذ مشاهدته، لافتة إلى أن “الجوكر” كان يعاني من التنمر حتى انفجر في النهاية.

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