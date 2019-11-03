عربي يصوّر فيديوهات إباحية مع حبيبته على مدار 12 عامًا.. ماذا فعل حينما أرادت تركه؟

تقدّمت سكرتيرة مصرية ببلاغٍ إلى قسم شرطة الجيزة تتهم فيها “حبيبها” السابق، بعد تهديده بابتزازها.

وقالت في البلاغ إنّه هدّدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وفضح علاقتهما الجنسية، التي بدأت منذ 2007، ويبتزها بعد أن قررت إنهاء تلك العلاقة.

وبيّنت التحريات صحة الواقعة، وأن الشاب المنسوبة إليه الاتهامات يقيم في نفس المنطقة التي تقيم فيها الفتاة.

شاهد أيضاً: فيديو أشعل غضباً واسعاً.. أستاذ جامعي يوجّه إيحاءات جنسية لطالبة.. ردّ زملائها صادم!

Advertisements

وأشارت التحريات إلى أنّ السكرتيرة وحبيبها تربطهما علاقة غير شرعية منذ عام 2007 وانقطعت تلك العلاقة فترة زمنية وعادت مرة أخرى عام 2014، وحاولت الفتاة إنهاء تلك العلاقة، فقام الشاب بابتزازها وتهديدها بفضحها بنشر صور وفيديوهات للعلاقة، التي جمعت بينهما.

وتمّ القبض على المشتبه فيه، واعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر، وأخطرت النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

