“شاهد” حلا شيحة تدافع عن التعري بعد 13 عاما من التزامها: خلعت الحجاب لأنه لم يُذكر في أول آية بالقرآن

عادت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحة، لإثارة الجدل مجددا بتبريرها للتبرج والسفور بعد 13 عاما ارتدت فيهم النقاب وعملت كداعية قبل أن تعود للتمثيل وخلع الحجاب قبل مدة قصيرة.

وقالت “شيحة” في لقاء تلفزيوني معها، “إن الحجاب ليس الأساس في الدين، بدليل أنه لم يذكر في أول آية في القرآن، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور”.

وأضافت حلا شيحة، في الحوار الذي نشر على قناة “كوثكراب” على موقع “يوتيوب”: “ربنا رحمن رحيم، بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا يحب الحجاب بس ده مش الأساس”.

وعن فكرة ارتداء الحجاب لأول مرة، قالت موضحة: “البني آدم شيئين (روح وجسد)، وكنت أشعر بكل شيء من الخارج، وكنت محتاجة الحتة اللي جوه، فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وليس لها علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت أبحث عن شيء حلو ولا أجده، أول مرة أشعر أنني أتحدث إلى الله في ذلك الوقت.

وتابعت:”أحببت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ القرآن ومنحني راحة نفسية غير طبيعية، وشعرت أنني غير قادرة أكون في شيئين، وشعرت أن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان يجب علي أن أوازن”.

وأكملت:”ربنا لا يريدنا شبه بعض، ولكنه يريد أن نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وأصابعنا كذلك لا تشبه بعضها، أنا لست شيخا لكي ألتزم بارتداء الحجاب، أنا بني آدم”.

واستطردت قائلة: “نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه”.

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وقالت حلا شيحة لمنتقديها: “الناس التي تنتقدني لأنني خلعت النقاب والحجاب لا يطبقوا سنة النبي محمد، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، إنما الناس هاجموني بشكل جرحني، ده النبي محمد أرسله الله رحمة للعالمين”.

وأضافت: “لا يوجد قادر على الحكم أي أحد وعلى درجة قربه من الله، ده ربنا نفسه لا يفعل هذا، يعني من رحمة ربنا علينا أننا لا نراه لأننا لو كنا نراه كان سيجعلنا ماشيين خايفين طول الوقت، ربنا رقيب علينا طول الوقت ولكننا لا نراه، وهذه رحمة منه”.

وحلا شيحة كما أشتهرت بين الجمهور المتابع للسينما والمسرح، أو بالإسم الحقيقي لها «حلا ذو الفقار» التى رغم فترة عملها الصغيرة بالسينما والتى لن تتوفر لها الفرصة مثل الكثيرات من قريناتها في الوسط الفنى إلا أن اعتزالها كان له رأى أخر.

وكانت حلا فضلت البعد عن عالم الشهرة والأضواء بعدما نويت الاعتزال من الفن للأبد، لكنها عادت للتمثيل بعد غياب 13 عاما.

ولدت حلا في الثالت والعشرين من فبراير عام 1979، وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد ذو الفقار شيحة لبناني الجنسية.

لها 3 شقيقات إحداهن لها تاريخ طويل في عالم السينما وهي الفنانة «هنا شيحة» والأخريات «مايا ورشا» فضلن البعد عن الأضواء.

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