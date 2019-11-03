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فيديو| ستصدمون مما كانت تقوم به هذه المرأة بعد اقتحام الأمن السعودي منزلها في الرياض!

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الأمن السعودي يضبط مصنعا للخمور في الرياض تديره امرأة

مع حالة الانفتاح الآخذة بالإتساع يوماً بعد آخر في إذ تفاجئنا مقاطع الفيديو المتداولة بأمورٍ صادمة عن المملكة في ظلّ حكم ولي العهد .

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في هذا الإطار، ضبط الأمن السعودي في العاصمة الرياض مصنعاً للخمور قال إنّ وافدة أسيوية تديره.

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وانتشر فيديو يوثق لحظة إلقاء الجهات الأمنية القبض على السيدة، التي تم إحالتها التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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