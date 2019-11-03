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النيابة السعودية تحرك دعوى جزائية ضد أب عنَّف ابنه

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تداول عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أب يقوم بتعنيف ابنه، بطريقة مشينة، ما جعل النيابة العامة في المملكة العربية تحرك ضده دعوى جزائية عامه.

وأوضحت النيابة، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز عربية، أن الطفل لم يتجاوز عمره الـ7 سنوات، لافتة إلى أن مقطع الفيديو المتداول يوضح تعرض الطفل للتعنيف الأسري والضرب الجسدي من جانب والده.

وذكرت النيابة العامة السعودية أن هناك كدمات وإصابات نوعية على جبين الطفل وإحدى عينيه نتيجة العنف الممارس ضده من قبل الأب.

 وأكدت النيابة تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، مؤكدة أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

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