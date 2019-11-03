هند تطلب الخلع: غصب عليا أروح معاه ديسكو

يُعد الخلع والطلاق في محاكم الأسرة، من القضايا الشائكة والحساسة، التي يشهدها مجتمعنا في الوقت الحالي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غير معلومة وغريبة في بعض الأحيان.

"جوزي صمم إن أنا أروح معاه ديسكو، وكان ممنوع الدخول بالطرحة قالي اقلعيها بس على ما ندخل والبسيها، وأما لبستها جوا، إتلم عليا هو وأصحابه البنات وقعدوا يقلعوني الطرحة ويتريقوا عليا، وهو بيضحك ولا كأنه عمل حاجة"، كانت هذه أولى كلمات "هند.ع" صاحبة الـ28 عاما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها لرفضه تطليقها.

تقول هند لـ "الوطن" إنها لم يمضِ على زواجها سوى 11 شهرا فقط حتى قررت أن تقيم دعوى الخلع ضد زوجها لعدم احترامه لها وإجبارها على فعل تصرفات لم تتقبلها: "في أول جوازنا بقى ينزل يشتري ليا لبس مش مناسب معايا ويقولي أنا عايزك كدا وبعد كام شهر اقترح عليا إني أخلع الحجاب، وأنا رفضت وقلت له كان ممكن من الأول تتجوز واحدة مش محجبة، وقعدت في مشاكل فترة لحد ما بدأ يبطل كلام في الموضوع ده".

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تتابع الزوجة العشرينية حديثها بأن زوجها طلب منها أن تذهب معه إلى الديسكو وظل يقنعها بل في نهاية الأمر أجبرها على الذهاب معه: "قالي كل ما أقولك على حاجة تقولي لا يعني المفروض أشوف واحدة تانية تروح معايا هتبقي مرتاحة كدا، فوافقت وروحت معاه، وهناك قالوا ممنوع الدخول بالطرحة، قالي شيليها وأما ندخل جوا البسيها تاني، وكان متفق مع صحابه البنات، واللي قعدوا يعملوا نفسهم بيهزروا ويشدوا الطرحة يقلعوها وهو قاعد يضحك ويصورني".

وأضافت هند أن زوجها يريدها أن تتحول إلى شخصية أخرى لا تتناسب معها وأخبرته العديد من المرات أنها لم تصبح مثلما يريد لكنه يصر على موقفه: "بيقولي بصي على زوجات أصحابي بيلبسوا إزاي وعايشين إزاي وانتي شكلك عامل إزاي، الست بتعيش زي ما جوزها عايزها وأنا عايزك زيك تعيشي سنك وتخرجي معايا ونروح أى مكان سوا ونعمل أي حاجة من غير القيود اللي انتي مكتفة نفسك بيها دي".

لذلك قررت الزوجة أن تقيم دعوى الخلع ضد زوجها بعد رفضه طلاقها، وأصبحت لا تتحمل نمط حياته: "كنت زعلت وسيبت البيت أكتر من مرة وكل ما ييجي يصالحني يوعدني أنه مش هيزعلني ولا هيكرر اللي بيعمله تاني، وبعد كام أسبوع كلامه كله بيدوب في الهواء ويرجع كانتي يصر إني أعمله اللي هو عايزi، وهو عايش بطريقة متحررة أنا مقدرش أعيش كده".