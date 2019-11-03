مي حلمي تنشر صورا مع ابنة عبدالواحد السيد.. ومتابعوها: إيه علاقتك بيها؟

نشرت المذيعة مي حلمي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا تجمعها بزوجها المطرب محمد رشاد برفقة تمارا ابنة عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك الأسبق.

وكان ذلك خلال حفل عيد ميلاد "تمارا"، وظهرت مي بجانب زوجها وتمارا، أمام تورتة عيد ميلادها.

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وعلقت: "كل سنة وأحلى 4 سنين في الدنيا أحلى واحدة زملكاوية في الدنيا يا طمطم"، وتفاعل متابعوها مع المنشور، وجاءت من ضمن التعليقات: "انتي إيه علاقتك بيها، قمر بزيادة".

وتزوجت مي حلمي من الفنان محمد رشاد، في شهر مارس من العام الجاري، بعدما أثارت علاقتهما جدلا كبيرا، وخصوصا بعد إلغاء حفل زفافهما قبل الزفاف بساعات قليلة، بسبب خلافات عائلية، ليعود الثنائي ويكملا مراسم الزفاف بعيدا عن الأضواء.