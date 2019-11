تايلور سويفت تفوز بجائزة "فنان العقد" في حفل "جوائز الموسيقى الأميركية"

نالت النجمة العالمية تايلور سويفت جائزة "Artist of the Decade"، "فنان العقد"، بعد تقديمها سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة، وذلك في حفل "جوائز الموسيقى الأميركية"، "American Music Awards" لعام 2019، والمقرر أن يقام في 24 نوفمبر الجاري والذي سيعرض علي قناة ABC .

وستقدم تايلورسويفت البالغة من العمر( 29 عام ) عدد من أشهر أغانيها " Medley " خلال الحفل وجاء اختيار تايلور سويفت لنيل جائزة " Artist of the Decade " كونها استطاعت أن تقدم جولات غنائية ناجحة في أماكن متفرقة حول العالم، إضافة إلي تحقيق اغنياتها مراكز متقدمة في الرسوم البيانية الخاصة بالموسيقي حول العالم .

وقدمت تايلورسويفت خلال مسيرتها الفنية عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها : " you need to calm down " و " blank space " و " shake it off " ، و غيرهم .

