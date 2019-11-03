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لتبرزي جمالك وتخفي عيوبك .. تعرفِ على الجاكيت المناسب لشكل جسمك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

المرأة بفطرتها تميل للاهتمام بمظهرها ومواكبة أبرز صيحات الموضة للظهور بإطلالة عصرية وجذابة، ومن أساسيات المظهر الأنيق اعتماد الأزياء المناسب لشكل الجسم التي تبرز جمالك وتخفي العيوب، خاصة عند اختيار المعاطف التي تعد قطعة أساسية يصعب الاستغناء عنها في فصل الشتاء.

وبحسب صحيفة "ذا صن" نستعرض لكِ قصات المعاطف التي تناسبك شكل جسمك، وتمنحك مظهرًا مفعم بالأنوثة والرقى.

-شكل الكمثري:

If you're pear-shaped you can balance out bigger hips with a short puffer jacket

يتميز الجسم الكمثري بأرداف عريضة على عكس منطقة الأكتاف. لذا من الأفضل أن ترتدي معطف أو جاكت قصير منتفخ، ولا تنسي أن تختاريه بألوان زاهية، وذلك لإحداث توازن مع النصف الأسفل من جسدك، ويفضل أن تتجنبي المعاطف الطويلة لأنها تجعلك أكثر وزنًا

Avoid coats that cover the hips and flare out - as Nikki says, it makes them stick out and look bigger

- المرأة القصيرة:

If you're shorter a cropped style works well as it gives height by showing off your legs

إذا كنتِ قصيرة القوام عليكِ اختار المعطف الذي يصل إلى الأرداف كي يعطيكِ مظهرًا تبدين فيه أكثر طولًا.

Steer-clear of long, shin-grazing coats as they will swamp your figure and make you appear even shorter

- ذات الصدر الممتلئ

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Bustier ladies should look for open coats with a V-neck, ideally with a belt that sits under the bust

اختاري معطفك برقبة على شكل حرف "V"، لتحصيلين على مظهر مثالي، وابتعدي عن الجواكت القصيرة المليئة بالتفاصيل.

Shorter coats will draw the eye upwards and make you look 'even top heavier'

- المرأة الطويلة

If you're tall a trench coat will help give you shape and draw the eye upwards

اختاري معطف طويل مع حزام الخصر حتى يعطيكي مظهرًا أكثر تناسقًا، وابتعدي عن التصاميم القصيرة.

Jackets that sit over the hip are a no-go as they aren't flattering for your shape, and as Amanda found they sleeves will probably come up shorter

-شكل التفاحة:

If you're apple-shaped a good choice is always a wrap coat with a V-neck that'll draw the eye towards your waist

يمتاز الجسم على شكل التفاحة بالأكتاف العريض، وذراعين ممتلئين، وكذلك الرقبة والخصر، لذلك عليكى ارتداء المعطف الطويل ذات الفتحة V ليصبح مظهرك أقرب إلى شكل الساعة الرملية، وابتعدي تمامًا عن المعاطف الفرو لأنها ستضاعف شكل جسدك.

Avoid teddy-coats as they'll add volume to your figure

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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