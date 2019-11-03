لتبرزي جمالك وتخفي عيوبك .. تعرفِ على الجاكيت المناسب لشكل جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

المرأة بفطرتها تميل للاهتمام بمظهرها ومواكبة أبرز صيحات الموضة للظهور بإطلالة عصرية وجذابة، ومن أساسيات المظهر الأنيق اعتماد الأزياء المناسب لشكل الجسم التي تبرز جمالك وتخفي العيوب، خاصة عند اختيار المعاطف التي تعد قطعة أساسية يصعب الاستغناء عنها في فصل الشتاء.

وبحسب صحيفة "ذا صن" نستعرض لكِ قصات المعاطف التي تناسبك شكل جسمك، وتمنحك مظهرًا مفعم بالأنوثة والرقى.

-شكل الكمثري:

يتميز الجسم الكمثري بأرداف عريضة على عكس منطقة الأكتاف. لذا من الأفضل أن ترتدي معطف أو جاكت قصير منتفخ، ولا تنسي أن تختاريه بألوان زاهية، وذلك لإحداث توازن مع النصف الأسفل من جسدك، ويفضل أن تتجنبي المعاطف الطويلة لأنها تجعلك أكثر وزنًا

- المرأة القصيرة:

إذا كنتِ قصيرة القوام عليكِ اختار المعطف الذي يصل إلى الأرداف كي يعطيكِ مظهرًا تبدين فيه أكثر طولًا.

- ذات الصدر الممتلئ

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اختاري معطفك برقبة على شكل حرف "V"، لتحصيلين على مظهر مثالي، وابتعدي عن الجواكت القصيرة المليئة بالتفاصيل.

- المرأة الطويلة

اختاري معطف طويل مع حزام الخصر حتى يعطيكي مظهرًا أكثر تناسقًا، وابتعدي عن التصاميم القصيرة.

-شكل التفاحة:

يمتاز الجسم على شكل التفاحة بالأكتاف العريض، وذراعين ممتلئين، وكذلك الرقبة والخصر، لذلك عليكى ارتداء المعطف الطويل ذات الفتحة V ليصبح مظهرك أقرب إلى شكل الساعة الرملية، وابتعدي تمامًا عن المعاطف الفرو لأنها ستضاعف شكل جسدك.