أبرزها شرب المياه.. 5 نصائح للتغلب على الشعور بالجوع في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
يعاني معظم الأشخاص من الشعور بالجوع الشديد في فصل الشتاء، الأمر الذي يجبرهم على تناول كميات كبيرة من الأطعمة عند كل وجبة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، طرق تقلل الشعور بالجوع في فصل الشتاء، وفقًا للدكتور أخصائي التغذية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية.
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