مقتل اللاعبة الجامايكية تارانيا كلارك طعنا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت لاعبة المنتخب الجامايكي لكرة القدم، تارانيا كلارك، بعدما تعرضت للطعن إثر شجار على هاتف محمول في العاصمة كينغستون، في الـ31 من الشهر الماضي.

تارانيا كلارك البالغة من العمر 20 عاما، فارقت الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه متأثرة بالطعنات التي تلقتها، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض على الشخص المتهم بقتلها.

وبحسب “روسيا اليوم” قال رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، مايكل ريكيتس، تعقيبا على الحادثة المؤسفة: نشعر بحزن شديد، وعلى الاتحاد تقديم مساندة كاملة لوالدة اللاعبة ولأصدقائها المقربين

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رئيس الاتحاد أضاف خلال تصريحاته: أناشد لاعبينا الصغار بإيجاد طرق أخرى لحل الصراعات.

الموقع الرسمي للاتحاد الجامايكي لكرة القدم نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة عبر خلالها عن تعازيه لأقارب تارانيا كلارك وأصدقائها، وأرفقها بفيديو لهدف الراحلة الأول مع المنتخب الوطني.

تارانيا كلارك كانت قد شاركت في 3 مباريات مع منتخب بلادها سجلت خلالها هدفين، فيما لعبت على مستوى الأندية مع فريق ووترهاوس الذي كانت تحمل شارة قيادته.