فيديو.. عاشقة الجودو في أول ظهور لها بعد فوزها ببطولة الجمهورية

تحدثت بطلة الجودو سلمى الشاذلي، الفائزة بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو، عن عشقها للعبة الجودو، وقالت إنها في طفولتها لعبت عدد من الرياضات منهم السباحة والجودو وكرة اليد، حيث بدأت سباحة منذ عمر 6 شهور، بينما بدأت الجودو في 2002 وكان عمرها وقتها 4 سنوات.

وأضافت "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن بطولة الجمهورية من أغلى الميداليات على قلبها لأنها أصيبت قبلها بأكبر إصابة في حياتها، ولكن لم تستسلم واستمرت في التدريبات والعلاج حتى تمكنت من المشاركة والفوز بالبطولة، متمنية حصولها على الميدالية الأولمبية في باريس 2024.

من جانبها أكدت سحر عبدالرحمن، والدة اللاعبة سلمى الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، أنها كانت في غاية الخوف على أبنتها أثناء المباراة بسبب إصابتها، ولكن سلمى شخصية قوية وتتحدى كل الصعاب في الدراسة والرياضة، حتى أنها كانت طالبة مثالية في الجامعة.