القضاء الإيطالي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

أعلنت محكمة الاستئناف الإيطالية، تطبيق حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بمدينة ميلانو الإيطالية، وفقا لصحيفة "الفالوري إيطاليانو" الإيطالية.

قرار المحكمة جاء تطبيقًا للقرار الذى اتخذه القضاء في 2016، واعتبرت المحكمة أن الحظر المفروض على دخول المنتقبات يعد مقبولا فى ضوء الحاجة إلى تحديد هوية من يتواجدون فى الأماكن العامة التى يتواجد بها عدد كبير من الأشخاص يوميا.

المحكمة أكدت في قرارها، أن ما اتخذته هو قرار من شأنه حماية السلامة العامة للمواطنين بشكل عام، والذين يستخدمون الأماكن العامة بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد من العنصرية ضد النقاب أو المسلمون، وأن البعض يستغله للقيام بعمليات إجرامية من شأنها إرهاب المواطنين الأمنين.

يذكر أن العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الايطالية، تقدمت بطعون ضد قرار المحكمة بحظر النقاب في الأماكن العامة في ميلانو، حيث أن هناك عدد من المهاجرين المسلمين يرتدونه.