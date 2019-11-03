أخطرها ارتخاء الجفن.. 10 أعراض تكشف إصابتك بمشكلات في العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

العين من أكثر الأعضاء الحساسة في الجسم، وتتأثر العين بالعوامل الجوية والأمراض النفسية والعضوية التي قد تصيب الإنسان، وتظهر عليها عدة تغيرات تكشف إصابة الشخص بالأمراض.

ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الأعراض التي قد تظهر على العين ودالالتها على الصحة، وذلك وفقًا لموقع "Webmd".

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1- احمرار العين

عند التعرض للغضب الشديد أو الإصابة بالعدوى، تتوسع الأوعية الدموية الصغيرة في العين وقد تتعرض للانفجار بالعين، وغالبًا تتعافى دون تلقي أي علاج، ولكن في حالة عدم تحسنها خلال يومين وظهور مشكلات بالرؤية، فمن الضروري التوجه إلى الطبيب المختص.

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