محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:
العين من أكثر الأعضاء الحساسة في الجسم، وتتأثر العين بالعوامل الجوية والأمراض النفسية والعضوية التي قد تصيب الإنسان، وتظهر عليها عدة تغيرات تكشف إصابة الشخص بالأمراض.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الأعراض التي قد تظهر على العين ودالالتها على الصحة، وذلك وفقًا لموقع "Webmd".
1- احمرار العين
عند التعرض للغضب الشديد أو الإصابة بالعدوى، تتوسع الأوعية الدموية الصغيرة في العين وقد تتعرض للانفجار بالعين، وغالبًا تتعافى دون تلقي أي علاج، ولكن في حالة عدم تحسنها خلال يومين وظهور مشكلات بالرؤية، فمن الضروري التوجه إلى الطبيب المختص.
للمزيد عن أعراض تكشف إصابتك بمشكلات في العين.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أخطرها ارتخاء الجفن.. 10 أعراض تكشف إصابتك بمشكلات في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.